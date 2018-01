Welfare in rosa: nasce Donna Imprese anche a Siracusa

Nasce Donne Imprese Siracusa, un movimento promosso da Confartigianato. Presidente è Rita Curcio, palazzolese, titolare di una piccola impresa artigiana del centro ibleo. A livello nazionale, il movimento risale al 1994, quando l'Italia cominciò a dare voce alle istanze e alle potenzialità di 361.000 aziende. Donne imprese si occupa di promuovere lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile e di favorire la conciliazione tra lavoro e cura della famiglia.

Da ora in poi, anche Siracusa si occuperà di promuovere anche il welfare in rosa.

"La costituzione di Donne Impresa Siracusa è un passo avanti molto importante per il nostro territorio – ha affermato Rita Curcio – perché la donna riesce a fare impresa e allo stesso tempo riesce a tutelare gli interessi sociali e a salvaguardare la famiglia. Così come nel resto del Paese, anche a Siracusa e provincia questo movimento favorirà lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e garantirà pari opportunità nel mondo produttivo".

"Crediamo molto in Donne Impresa ed è per questo che abbiamo lavorato con impegno per dare il via oggi al movimento anche a Siracusa – ha commentato Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Imprese Siracusa – e siamo certi che Rita Curcio, il direttivo (che sarà eletto nella prossima riunione) e le socie daranno nuovo impulso all'imprenditoria femminile che giorno dopo giorno è sempre più determinante per lo sviluppo socio economico del nostro territorio".