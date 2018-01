Vulcano erutta e sassi finiscono su pista da sci: 1 morto

Un soldato, impegnato in un allenamento sulla pista da sci, è morto e almeno 16 persone (tra cui 6 militari che si stavano allenando) sono rimaste ferite a causa dell'eruzione di un vulcano in una località sciistica giapponese nel distretto di Agatsuma District: lo riporta l'Agenzia meteorologica del Paese. Il vulcano Kusatsu-Shirane è tornato così attivo per la prima volta dal 1983, causando una valanga e la fuoriuscita di cenere e grandi massi di lava.