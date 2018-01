Augusta, aggressione: obbligo di firma per 23enne

E’ stato rimesso in libertà il giovane di Augusta arrestato dopo l'aggressione tra sabato e domenica ai danni di un altro giovane del capoluogo megarese che ha perso l'uso di un occhio.

Questa la decisione del gip che ha comunque convalidato l'arresto di Mirko Miduri, 23 anni, accusato di lesioni personali gravissime. Per lui è stata disposta in sostituzione la misura dell’obbligo di firma quotidiano dai Carabinieri.