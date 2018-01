Siracusa, nuovo ospedale: da Vinciullo e Moscuzza ancora No a proposta M5S

"La proposta del Movimento 5 Stelle di realizzare il Nuovo Ospedale a Punta Santa Panagia è irricevibile e inadeguata".

Rimane fermo sulle sue idee Vincenzo Vinciullo, che oggi ha tenuto una conferenza stampa insieme ad Alberto Moscuzza dell'associazione Lamba Doria.

Ha le idee chiare Vinciullo: "L’area - afferma - è sottoposta a vincolo militare e per poter averla disponibile bisognerebbe prima smilitarizzarla; è sottoposta a vincolo paesaggistico archeologico con livello di protezione 3. Per utilizzarla - continua - bisognerebbe modificare il Piano Regolatore Generale della città, prevedendo una nuova viabilità di penetrazione e di accesso verso il Nuovo Ospedale, che, comunque, sarebbe isolato dal contesto provinciale e difficilmente raggiungibile dagli utenti degli altri Comuni della provincia".

Alle parole di Vinciullo fanno seguiro quelle di Moscuzza che ha evidenziato l'area, oltre ad essere demanio militare, ospita anche la più importante batteria anti navale che c'è nella Sicilia orientale.

Riguardo poi il reperimento dei fondi per la realizzazione del nuovo ospedale, Vinciullo ha affermato che bisogna lavorare per far inserire nuovamente in finanziaria le risorse necessarie promesse dal Ministro Lorenzin.