Augusta, Sorbello su aggressione: "Chiarezza per evitare propaganda"

È indispensabile intervenire subito, non aspettare che succeda ancora, per frenare queste aggressioni selvagge, tutte, perché non accada più che un ragazzo esca da casa per un pomeriggio di divertimento con gli amici e torni a casa con la milza spappolata o con gravi problemi alla vista".

Così interviene Salvo Sorbello in qualità di consigliere nazionale dell'Anci, sull'aggressione che si è verificata l'altra notte in una piazza del centro ad Augusta.

Sorbello, però, evidenzia anche la necessità di chiarire esattamente cosa è accaduto "per evitare - conclude - che queste aggressioni vengano usate come strumento di propaganda".