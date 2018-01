Cassibile, sventato furto di 200 chili di limoni: 2 arresti

Avevano già riempito diversi sacchi con circa 200 chili di limoni, raccolti poco prima da un terreno di contrada Spinagallo, a Cassibile.

L'arrivo dei Carabinieri ha sorpreso in flagranza Salvatore Toscano, 54 anni e Sebastiano Nastasi, 44 anni, entrambi avolesi disoccupati e con precedenti specifici.

I due, approfittando del buio della notte, dopo aver reciso la rete di recinzione, si sono introdotti all’interno di un terreno per impossessarsi degli agrumi. Uno dei due, alla vista dei Carabinieri, ha tentato la fuga ma è stato catturato pochi minuti dopo all’ingresso di Cassibile. La refurtiva sequestrata è stata poi restituita al legittimo proprietario.

I due arrestati sono stati poi rimessi in libertà.