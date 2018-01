Portopalo, salvati 3 cuccioli abbandonati vicino a cassonetti

Cuccioli abbandonati per strada sono stati tratti in salvo dai carabinieri ieri mattina a Portopalo.

Si tratta di tre cuccioli meticci ritrovati all'interno in una cassetta di plastica nei pressi di un’isola ecologica. I tre cagnolini sono stati affidati ad una associazione di volontari. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini del caso per risalire all’identità dei responsabili e invitano i cittadini a segnalare eventuali condotte illecite di cui si trovano ad essere testimoni.