Siracusa, 2 ragazze si accapigliano per gelosia

Vuole parlare con l'ex fidanzato e si fa accompagnare da una coppia di amici a casa di lui. Solo che nell'abitazione in quel momento è presente, tra gli altri, anche la nuova compagna. Ne scaturisce una violenta litigata tra le due donne con gli altri giovani presenti che cercano di separarle.

E' accaduto nel cuore della notte in via Adria, a Siracusa. Al loro arrivo i Carabinieri trovato all'esterno 2 giovani, un italiano e una romena, amici della ex fidanzata; in casa altre 5 persone, tra i 17 e i 21 anni, tra le quali le due ragazze, che litigavano furiosamente.

I militari dell'Arma hanno riportato la calma, allontanando coloro che non vivevano nella villetta.