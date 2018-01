Melilli, supermercato chiuso per carenze igieniche e strutturali

Supermercato chiuso e titolare denunciato all'autorità giudiziaria.

I provvedimenti scaturiscono dal controllo effettuato il data 19 gennaio scorso, dai Carabinieri del Nas di Ragusa insieme a personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale e a militari della Compagnia di Augusta. In quell'occasione avrebbero accertato la detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, la mancata attuazione del piano per la tracciabilità dei prodotti alimentari, carenze igienico sanitarie e strutturali dei locali.