Villasmundo, furto gasolio: un arresto

Sventato dai Carabinieri un altro furto di carburante ai danni dell'oleodotto trasporto combustibile per aviogetti “gp5”di proprietà della base americana di Sigonella

I militari di Augusta in collaborazione con quelli in servizio presso la Base aeronautica hanno sorpreso in flagranza Filippo Basile 56 anni di Catania, che nel cassone del proprio autocarro, in contrada Tenuta Grande, aveva già riempito dei serbatoi per un totale di 5.000 litri di gasolio appena asportato tramite l’applicazione di una cravatta di raccordo alla conduttura. L’uomo, accusato di furto aggravato, è stato ristretto ai domiciliari. Il carburante è stato restituito al legittimo proprietario.