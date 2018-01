Rosolini, si ammoderna l'illuminazione pubblica

Al via a Rosolini il piano di ammodernamento dell'illuminazione pubblica nel segno del risparmio energetico con l’installazione di corpi illuminanti con nuova tecnologia a led. Si tratta di un piano straordinario che garantirà un risparmio energetico oltre il 50 per cento rispetto ai consumi attuali con una maggiore illuminazione.

"L'intervento - spiega il sindaco Corrado Calvo - sarà finanziato attraverso lo strumento del project financing, che consente al Comune di non pagare l’investimento con fondi propri ma attraverso le somme che scaturiranno dal risparmio energetico. Entro l’anno 2018 l’intera città potrà cambiare completamente volto. Per verificare l’effettivo risparmio - continua - abbiamo realizzato l’impianto di pubblica illuminazione pilota in un intero quartiere cittadino, quello compreso tra via Solferino e via Noto. Superata questa prima fase, la sostituzione dei corpi illuminanti interesserà tutto il centro urbano e le periferie. Saranno, inoltre, realizzate centraline elettriche che forniranno energia elettrica alle nuove autovetture di proprietà del Comune".