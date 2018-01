Siracusa prima in Sicilia tra i Comuni capoluogo per investimenti negli impianti sportivi nel 2017

Il Comune di Siracusa primo tra i Comuni capoluogo siciliani per le risorse economiche investite negli impianti sportivi. Il dato, messo a disposizione da soldipubblici.gov.it, il sito ufficiale del Governo che consente di accedere ai dati dei pagamenti effettuati dalla Pubblica amministrazione, riguarda il 2017.

A Siracusa spetta il primo posto in virtù dei 994.216 gli euro messi a disposizione per gli impianti sportivi della città, pari a 8 euro e 13 centesimi per abitante.

I restanti 8 Comuni hanno speso per gli impianti sportivi solo briciole e sono staccati di diverse posizioni: Enna ha investito 63.941 euro (2,28 per abitante)

Palermo nel 2017 ha speso per gli impianti sportivi 168.744 euro (0,25 per abitante); a Messina sono stati spesi 182.821 euro (0,77 per abitante), Ragusa si ferma 261.749 euro (3,57per abitante), Trapani ne investe 62.236 (0,90), Caltanissetta 56.954 euro (0,90) e Agrigento ha speso 106.905 euro (1,79) . Fanalino di cosa Catania con appena 48.883 gli euro spesi (15 centesimi per abitante).

Il dato regionale complessivo ammonta a spese per 1.946.453 euro (circa un euro e 18 centesimi per abitante). Una cifra che, seppur in rialzo rispetto agli anni precedenti, (1.333.011 nel 2016 e 885.771 nel 2015) resta irrisoria se si confronta con quella registrata nel resto della Penisola.