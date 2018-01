Siracusa, ennesimo furto al Costanzo: rubati pc

Ennesimo furto all'istituto Costanzo di viale Santa Panagia a Siracusa. I ladri, avrebbero portato via diversi computer dopo essersi introdotti nell'edificio scolastico attraverso una finestra. La scoperta questa mattina al momento dell'apertura della scuola, dopo la chiusura del fine settimana. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia. Sopralluogo in corso per ricostruire l'accaduto e quantificare i danni.