Siracusa, ufficiale l'elenco dei candidati che saranno presenti nelle liste del Movimento 5 Stelle

Marialucia Lorefice, Gianluca Rizzo (SR), Maria Marzana (SR), Filippo Scerra (SR), Salvatore Marturana (SR), Giuseppe Papa (SR), Flavia Di Pietro (SR), Emanuele Scarvaglieri (ultimi 4 candidati supplenti, mentre i primi 4 nella lista proporzionale): è questo l'elenco dei candidati che saranno presenti nelle liste del Movimento 5 Stelle, almeno per quanto riguarda la Camera. Al Senato Mario Michele Giarrusso, Nunzia Catalfo, Cristiano Anastasi e Ornella Bertorotta. Più i supplenti: Costantino Messina (SR), Barbara Floridia e Sebastiano Magro (SR).

I nomi non sono tutti siracusani perché per la Camera il collegio è solo Siracusa, ma comprende anche Ragusa. Per il Senato tutta la Sicilia Orientale.

Questi nomi sono frutto di una lunga e complicata selezione. Alle elezioni politiche del 4 marzo, il movimento si presenta con una nuova forma, frutto di un recente aggiornamento dello statuto: mentre prima chiunque si poteva candidare per poi essere valutato direttamente sulla rete, adesso è stata creata una sorta di commissione che 'filtra' la autocandidature.

Il principio di uguaglianza per il quale tutti possono potenzialmente essere candidati rimane, però i nomi, in una prima fase, sono rimasti segreti, per poi essere analizzati dalla commissione, con in prima linea Giancarlo Cancelleri, vicepresidente Ars, e poi finiranno sulla rete. Le selezioni sono state fatte su: eventuali passati giudiziari, politici e personali.

Dalla provincia di Siracusa c'è stato un vero e proprio overbooking di candidati con una lista che conta 284 nomi per il Senato e altri 200 e rotti nomi per la Camera.