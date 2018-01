Eurialo Siracusa perde in 3 set con la capolista Pedara

L'Eurialo Siracusa cede in tre set alla capolista Giavì Pedara, che chiude il girone di andata a punteggio pieno. La squadra aretusea ce l’ha messa tutta, riuscendo in alcuni frangenti a mettere in difficoltà la ben più forte ed esperta compagine ospite.

"Abbiamo lottato su ogni palla, mostrando miglioramenti sia in fase difensiva che a muro – ha detto il capitano Dalila Pandolfo - Abbiamo fatto ciò che potevamo contro la corazzata del campionato. Il nostro atteggiamento è stato positivo, al contrario di altre volte in cui da questo punto di vista abbiamo peccato. Grinta e determinazione non sono mancate anche se contro questa squadra non potevano bastare per sperare di far punti. Questa gara ci insegna però che possiamo lottare ad armi pari contro molte formazioni di questo campionato e che l’obiettivo salvezza è raggiungibile".

Quello di ieri è stato anche un pomeriggio all’insegna della solidarietà grazie al connubio con l’associazione “San Vincenzo De Paoli”. Raccolti alla palestra “Pino Corso” diversi chili di derrate alimentari da destinare ai più bisognosi.