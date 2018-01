Augusta, pesta a sangue un ventenne che perde l'uso di un occhio: arrestato il presunto responsabile

Arriva in auto in una piazza del centro di Augusta, in compagnia di un amico, adocchia una comitiva di ragazzi, scende dall'auto e, senza alcun motivo, comincia ad infastidire uno dei ragazzi del gruppo. Poi sposta la sua attenzione su un altro ragazzo e lo fa oggetto di offese e prese in giro. Dalle parole passa ben presto ai fatti, prima con schiaffetti, poi, la reazione della vittima, un 20enne, scatena il pestaggio con pugni violenti al volto.

La vittima, trasportata presso l’Ospedale “Umberto I“ di Siracusa, è stata sottoposta ad un delicato e lungo intervento chirurgico oculistico, che però non ha impedito che perdesse l’uso di un occhio.

Sul posto dell'aggressione sono intervenuti i Carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, rintracciando il presunto responsabile ancora nella piazza e arrestandolo con l'accusa di lesioni personali gravissime. In manette è finito Mirko Miduri, augustano di 23 anni, rinchiuso nel carcere di Cavadonna.

I militari dell'Arma stanno valutando se il giovane si sia reso responsabile di altri episodi di prevaricazione e bullismo ai danni di altre vittime che non hanno mai denunciato.