Siracusa, Polstrada: incidenti stradali in lieve aumento

In leggero aumento gli incidenti stradali in provincia di Siracusa nel 2017, sono stati 146 rispetto ai 140 del 2016. Questo uno dei dati contenuti nel resoconto di fine anno della Polstrada di Siracusa e dei i Distaccamenti di Lentini e Noto. Il bilancio conta anche un morto e 7 feriti in più rispetto all'anno precedente.

Sono state 2.514 le pattuglie impiegate nella vigilanza stradale della Siracusa-Catania, della Siracusa-Gela e della Strada Statale 114 e che hanno prestato soccorso a 1.751 utenti. Le violazioni accertate sono state complessivamente 7.206, di cui 184 elevate per l’uso improprio del telefonino durante la guida e 807 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e degli appositi sistemi di ritenuta per bambini. I verbali elevati sono stati 5.947.

Le patenti di guida ritirate sono state 173, di cui 17 per recidiva; sono stati 6925 i punti decurtati sulle patenti, mentre sono state 215 le carte di circolazione ritirate.

Nel settore del trasporto professionale sono stati controllati 550 veicoli adibiti al trasporto merci e persone; sono state elevate 2254 contravvenzioni, di cui 37 per infrazione per inefficienza del cronotachigrafo e limitatore di velocità e 677 per infrazioni ai tempi di guida e di riposo sia del trasporto merci che di persone.

La Polizia Stradale ha anche svolto 29 servizi con i Centri Mobili di Revisione, elevando 358 violazioni per inefficienze e alterazioni dei battistrada di pneumatici aventi spessore inferiore ai limiti consentiti, dei sistemi di frenatura inefficienti o in avaria, estintori scarichi o mancanti, mancanza di martelli frangi cristalli e uscite di sicurezza inutilizzabili.

Riguardo il trasporto studenti e le gite di istruzione è stato attuato in ambito provinciale il “Protocollo gite scolastiche in sicurezza” siglato tra il MIUR ed il Servizio Polizia Stradale. Sono stati controllati 199 pullman e di questi ben 68 sono stati trovati irregolari , con una percentuale che sfiora un terzo dei veicoli fermati. Le irregolarità hanno riguardato l' inosservanza dei tempi di guida e di riposo (6 autisti), l'eccesso di velocità (25 autisti) e 3 trasporti abusivi.

I conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 9701: in 24 sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 18 per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. A questo proposito Polstrada e Asp hanno ripetuto anche nel 2017 la campagna “Stragi del sabato sera” predisponendo 100 servizidi controllo svolti nei pressi delle discoteche nei fine settimana, con l’impiego di 107 pattuglie.

Sono stati intensificati i controlli notturni lungo le arterie autostradali per contrastare i furti di rame: sono stati arrestati in flagranza di reato per furto aggravato e attentato alla sicurezza dei trasporti 5 persone.

Tra le attività in ambito di Polizia Giudiziaria si registra l'operazione "Foreign Drivers” che ha portato a denunciare 24 cittadini stranieri per falsità in atto pubblico: avevano ottenuto, grazie a una patente di guida estera falsificata, la conversione in titolo di guida italiana.

Tra le campagne di informazione e sensibilizzazione spicca “Progetto ICARO17”, campagna di sicurezza stradale rivolta ai bambini e ai ragazzi delle scuole superiori e l'iniziativa “Parco mobile della sicurezza stradale” che negli anni stanno dando risultati importanti: comparando i dati dal 2010 al 2017 la percentuale di guidatori denunciati per guida in stato di ebrezza è scesa dell’ 83 % mentre il numero di conducenti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti è aumentato del 5,9 %.