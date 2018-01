Holimpia Siracusa sconfitta per 3-0 dal Santa Teresa di Riva

Battuta con un netto 3-0 l'Holimpia Siracusa dall'Amando volley di Santa Teresa di Riva nell 13° turno di andata del campionato di B2 femminile, girone I. Questi i parziali: 25-11, 25-20, 25-17.

Così coach Rizzo a fine partita: “Sapevamo che sarebbe stata dura e di certo eravamo consapevoli del fatto che non potevamo fare bottino pieno su questo campo. Oggi la differenza di tasso tecnico tra le due squadre si è visto anche perché venivano da un brutto stop sette giorni fa e avevano voglia di riscatto e di voler ben figurare davanti al proprio pubblico. Noi abbiamo fatto la nostra partita ma siamo mancate in fase di ricezione. Però, quando siamo state più ordinate, siamo riuscite a esprimere il nostro gioco e a creare anche qualche preoccupazione al Santa Teresa. Adesso dobbiamo pensare a ripartire nel girone di ritorno, con la consapevolezza di avere tante partite davanti a noi in cui dobbiamo scendere in campo per tentare di fare punti a ogni occasione utile.”