Il più brutto Siracusa della stagione perde in casa con il Rende

Parte bene il Siracusa: al 15' Scardina salta tutti palla al piede, ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa. Azzurri ancora avanti al 18': dal calcio d'angolo Liotti scarica per Toscano, destro deviato ancora in corner.

Al 28' il Rende si fa pericoloso: ci prova dal limite Ricciardo, ma Tomei si allunga e manda in angolo. Al 32' il tiro-cross di Blaze finisce sul palo. Sei minuti dopo il Rende passa in vantaggio: colpo di testa di Porcaro sugli sviluppi di un calcio di punizione, Tomei non ci arriva. Al 51' doppia occasione per il Rende: destro a giro di Rossini deviato in corner da Tomei: sugli sviluppi dell'azione mischia concitata in area: nulla di fatto. Al 60' gran botta di controbalzo di Toscano dal limite, il pallone finisce alto poco sopra l'incrocio dei pali. Vicinissimo al pareggio il Siracusa: al 72' Mazzocchi, tutto solo davanti a Forte: calcia ma il tiro del numero 18 viene respinto. 86' - Cross di #Parisi che attraversa tutta l'area, nessuno riesce a deviare in porta.

La cronaca finisce qui: il Siracusa perde in casa con il Rende e disputa la peggiore partita della stagione.