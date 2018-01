L'Ortigia espugna Napoli per 2 a , soddisfatto coach Piccardo

Partita atipica per la pallanuoto, giocata su un'ottima difesa per il Circolo Canottieri Ortigia che ha espugnato Napoli per 2 a 1.

Canottieri Napoli in vantaggio nel primo tempo con un Velotto in grande forma, poi due zero a zero consecutivi. Nell’ultimo parziale il ritorno dell’Ortigia.

Difesa sicura, chiusure attente, due conclusioni – quelle di Casasola e di Jelaca – implacabili e decisive.

"Partita stellare dei miei ragazzi. - ha commentato l'allenatore dell'Ortigia, Stefano Piccardo - Non era facile giocare contro questa Canottieri. Ma quando troviamo compattezza difensiva siamo una squadra difficile da affrontare. Oggi abbiamo giocato una partita di difesa notevole. Abbiamo giocato chiusi all’inizio, loro hanno grandi qualità di controllo e tiro. L’avevamo preparata così in settimana. Una squadra ha bisogno di passare attraverso tutto il campionato e noi stiamo lavorando bene".

Ora l’Ortigia sale al quinto posto e si prepara al girone di ritorno.