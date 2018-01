Siracusa, ancora cattivi odori: Vinci e Sorbello interrogano Amministrazione

Informazioni certe sull'aria che si respira a Siracusa. Questa la richiesta inoltrata all'Amministrazione comunale dai consiglieri comunali Cetty Vinci e Salvo Sorbello.

I due spiegano di aver ricevuto varie segnalazioni da parte dei cittadini di un forte odore di gas questa mattina.

"In questi casi l’informazione tempestiva e veritiera è essenziale, per rassicurare soprattutto le persone più fragili come i bambini, gli anziani, le donne in gravidanza. -

dichiarano i due - Ed invece continuiamo a disporre di dati sulla qualità dell’aria, peraltro parziali, che vengono diffusi con giorni di distanza, mentre sarebbe indispensabile disporne in tempo reale, per il principio di cautela che deve salvaguardare la salute di noi tutti".