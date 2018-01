Siracusa, stamattina la Festa della Polizia Municipale

Tradizionale festa del Corpo di Polizia, questa mattina, in Piazza Duomo, in occasione della giornata del copatrono di Siracusa San Sebastiano.

Una Santa Messa è stata celebrata dall’arcivescovo monsignor Marino, nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Alle 10 lo schieramento in piazza dei reparti. Presente il sindaco Giancarlo Garozzo, l'assessore alla Polizia Municipale, Salvatore Piccione e il vice comandante, Romualdo Trionfante, insieme ai rappresentanti delle autorità civili e militari, e agli assessori, Silvia Spadaro e Francesco Italia.

Per la processione di domenica 21, come ormai da tradizione, sono stati invitati i rappresentanti dei Corpi di polizia Municipale dei comuni della provincia, che sfileranno con i rispettivi gonfaloni.