Canicattini Bagni, Davide Faraone in visita al Comune

E' stato in visita, ieri, al Comune di Canicattini Bagni, il sottosegretario per la salute Davide Faraone. Argomento dell'incontro il programma di opere pubbliche che il Comune ha avuto finanziate e che, in continuità con la precedente Amministrazione, la Giunta Miceli si troverà a gestire: dalla riqualificazione di via Grimaldi e San Nicola al nuovo stadio comunale, al recupero delle facciate del Palazzo Comunale alla bonifica dell’ex discarica Messina.

E poi, l'edilizia scolastica, a partire dall’adeguamento antisismico (nelle scorse settimane il Comune ha avuto finanziato dal MIUR le indagini diagnostiche negli edifici della Scuola media “G. Verga” e del plesso Mazzini della Scuola elementare di via Umberto), il decentramento, in particolare nelle aree periferiche, di nuovi impianti sportivi, e la continuità con gli interventi riguardanti il rischio idrogeologico.

"Abbiamo rappresentato al Sottosegretario Faraone, che ringrazio per l’attenzione mostrata nei con-fronti della nostra città – ha detto il Sindaco Marilena Miceli – l’attività amministrativa che in continuità con il progetto dell’Amministrazione Amenta, che mi ha preceduto, ci vede impegnati. Un progetto ampio che non riguarda solo opere pubbliche, quindi riqualificazione e manutenzioni, per le quali grazie al lavoro svolto in precedenza abbiamo ottenuto importanti finanziamenti, ma anche l’impegno ad erogare e migliorare i servizi ai cittadini, assieme agli interventi rilevanti intrapresi nella lotta alla povertà e a sostegno delle fasce più deboli della nostra comunità. Il tutto combattendo una battaglia quotidiana con le difficoltà finanziarie che, purtroppo, oggi, attanagliano i Comuni".