Siracusa, tossicodipendente si rifugia in condominio per farsi

Viveva in una casa famiglia per tossicodipendenti, ma ieri sera si trovava fuori dalla struttura. Precisamente, un pregiudicato 40enne di Solarino, si era rifugiato all'interno di un'area condominiale in Viale Tica, per consumare droga indisturbato.

I residenti, insospettiti dalla presenza di quest'uomo vestito di scuro, hanno chiamato i Carabinieri.

Da una prima ricostruzione, pare che il 40enne aveva acquistato poco prima la droga in una nota piazza di spaccio siracusana, ed aveva tentato di nascondersi in quel condominio per poterla consumare lontano da sguardi indiscreti.

La cocaina è stata sequestrata, mentre l’assuntore segnalato alla Prefettura.