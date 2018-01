Siracusa, dimenticano bimbo in ludoteca: nonna minaccia il gestore

Lasciavano il proprio figlio in ludoteca, fuori dall'orario previsto, anche per delle ore. Il gestore, dopo aver contattato i genitori e non avendo risposta, ha provato a chiamare la nonna del piccolo, la quale, secondo il racconto del gestore della ludoteca, sarebbe presto passata alle minacce nel caso in cui l'uomo l'avesse chiamata una seconda volta.

Il gestore ha chiamato i Carabinieri, i quali lo hanno invitato a sporgere denuncia.