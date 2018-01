Sgominato gruppo di spaccio tra Floridia, Solarino e Siracusa, 10 arresti. Una 16enne incinta utilizzata come corriere

Utilizzavano una ragazzina di 16 anni, peraltro incinta, come corriere della droga o per portare denaro ai fornitori. Questo uno degli stratagemmi utilizzati da un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti tra Floridia e Solarino con puntate anche a Siracusa. In manette sono finite 10 persone, accusate, a vario titolo, di detenzione illecita e cessione in diverse occasioni, di stupefacente con l'aggravante di aver concorso in più di 5 persone e di aver spacciato anche a minorenni. In 4 sono stati ristretti in carcere e 6 ai domiciliari.

L'indagine è nata a fine 2016 a seguito delle segnalazioni arrivate in Prefettura su un continuo via vai di mezzi nelle vicinanze di una stazione di servizio sulla strada che collega Solarino con Floridia. L'analisi dei tabulati telefonici e le intercettazioni telefoniche e ambientali hanno consentito di svelare il corposo traffico di stupefacenti con approvvigionamento a Catania e distribuzione successiva alle diverse piazze di spaccio a Floridia e Solarino rivolta sia ai piccoli spacciatori che ai consumatori.

Il modus operandi consisteva nell'acquistare la droga a credito per poi ripagarla con la vendita e il guadagno sul venduto.Due i nuclei familiari coinvolti con tre filoni di spaccio: quello facente capo a Paolo Carruba, l'altro con referente suo fratello Salvatore e l'ultimo collegato a Paolo Carrabino.

Nel corso delle indagini sono state sequestrati 4,4 chili di marijuana, 215 grammi di cocaina e 150 grammi di hashish.

Questi i nomi degli arrestati:

Paolo Carrubba, 31 anni di Floridia, in carcere

Salvatore Carruba, 38 anni di Florida, in carcere

Paolo Carrabino, 49 anni, di Floridia, in carcere

Sebastiano Iacono, 26 anni, di Florida, in carcere

Carmelo Varano, 38 anni, di Siracusa, ai domiciliari

Gianluca Bordonaro, 30 anni, di Siracusa, ai domiciliari

Christopher Sgandurra, 32 anni, di Siracusa ai domiciliari

Daniele Romano, 38 anni, di Siracusa, ai domiciliari

Daniala Iacono, 33 anni, di Saracusa ai domiciliari

Luigi Lanzalotta, 20 anni, di Avola, ai domiciliari