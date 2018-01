Francofonte, dipendenti comunali in stato di agitazione

E' stato proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti a tempo indeterminato, in part-time, del Comune di Francofonte. A darne notizia i segretari generali provinciali della Funzione pubblica della Cgil, della Funzione pubblica della Cisl per Siracusa e Ragusa e della Funzione pubblica della Uil: rispettivamente Matteo Latina, Daniele Passanisi e Gesualda Altamore.

"Dopo gli incontri avuti con l’amministrazione comunale – hanno spiegato i segretari Latina, Passanisi e Altamore – sull’aumento delle ore settimanali per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, ma che svolge la propria attività part-time, e continuando lo stato di inerzia su questa problematica, si dichiara lo stato di agitazione. Mercoledì inoltre dalle 10 alle 12 si terrà un’assemblea sindacale dei dipendenti comunali con un sit-in dinanzi al palazzo municipale di Francofonte".