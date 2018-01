Siracusa, stroncato maxi traffico di droga

Un ampio giro di droga è stato sgominato questa notte in una maxi operazione dei Carabinieri di Siracusa. A finire manette sarebbero una decina di persone accusate di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Coinvolta una ragazzina di 15 anni in stato di gravidanza, utilizzata come corriere.

Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati cinque chili di droga

I particolari saranno resi noti in mattinata, a seguito di conferenza stampa.