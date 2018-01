Floridia, è morto l'80enne travolto da uno scooter

Non ce l'ha fatta l'anziano 80enne investito da uno scooter questa mattina in viale Vittorio Emanuele a Floridia.

Girolamo Lo Giudice, questo il suo nome, stava attraversando la strada quando è stato travolto dal mezzo a due ruote, pare guidato da uno studente del vicino istituto Quasimodo. L'anziano è stato subito trasportato all'ospedale Umberto I, dove i sanitari a causa della gravità delle sue condizioni, hanno disposto il suo trasferimento in un'altra struttura.

Qui, giunto in prognosi riservata, è poi, deceduto