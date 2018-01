Siracusa, Santa Teresa Riva-Holimpia per l'ultima di andata

L'Holimpia Paomar Siracusa domani, sabato 20 gennaio, farà visita all'Armando volley di Santa Teresa di Riva per l'ultima partita del girone di andata del campionato di B2.

Quello di domani sarà un match duro, anche per il tifo "caldo" su cui può contare la squadra padrona di casa. il Santa Teresa è una squadra dal roster altamente competitivo che in questa finestra di mercato si è rafforzato ulteriormente con l'arrivo della forte centrale Valeria Diomede e del libero Claudia Grillo.

"Possono vantare dei nomi - prosegue coach Rizzo - che ben poco hanno a che fare con questa categoria, ma il loro passo falso contro la Pallavolo Sicilia dimostra che il campo è l'unico giudice. Noi dobbiamo cercare di avere maggiore continuità nel nostro gioco e durante la settimana abbiamo lavorato bene per poterlo fare."

Pienamente recuperata la Cianci, che sta ritrovando il top della forma, l'Holimpia saluta e ringrazia il libero Luana Scalise per l'impegno e la professionalità dimostrata in campo e fuori. La giocatrice da ieri, infatti, non fa più parte del sodalizio aretuseo.