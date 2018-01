Siracusa, dalle 22,30 interruzione idrica a Viale Epipoli e via Forlanini

Questa sera dalle 22,30 si registrerà un'interruzione del servizio idrico in viale Epipoli, via Carlo Forlanini e zone limitrofe.

Ne dà comunicazione Siam che gestisce il servizio idrico in città. L'intervento, che durerà un paio d'ore, si rende necessario per provvedere alla sostituzione di una condotta da 100 e per farlo sarà necessario chiudere il serbatoio di Bufalaro alto. L'erogazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prime ore di domani mattina.