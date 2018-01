Domani Napoli-Ortigia, diretta su Waterpolo Channel

Impegno in trasferta domani per l'Ortigia di pallanuoto. I biancoverdi giocheranno a Napoli: fischio d'inizio alle 14.30 per consentire la diretta streaming su Waterpolo Channel.

Coach Stefano Piccardo guida la trasferta campana con la formazione tipo. Questa sera, alle 19.30, rifinitura nella piscina del Circolo Canottieri Napoli.

L’Ortigia arriva all’ultima giornata di andata con 9 punti in più rispetto alla passata stagione.

"Quella di domani afferma il tecnico - è la prima trasferta che ci mette contro una delle prime cinque squadre del torneo. Affrontiamo una squadra che lo scorso anno è arrivata terza e che si sta confermando ad alto livello. Sicuramente per noi sarà un test importante per comprendere il nostro potenziale lontano da casa. Loro stanno confermando forza, carattere ed esperienza. Noi proveremo a fare la nostra partita con la consapevolezza di aver già fatto un buon girone di andata".