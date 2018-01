Quattro progetti al Miur per migliorare altrettante scuole tra Siracusa e provincia, interventi per oltre 6,5 milioni di euro

L'ex Provincia di Siracusa parteciperà con i suoi progetti al bando pubblicato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca per migliorare le condizioni di 4 istituti scolastici.

I progetti riguardano il Palazzo degli studi di Siracusa - Liceo Corbino e Rizza - , l’istituto “Ruiz” di Augusta e il liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Floridia. I lavori saranno poi finanziati attraverso il fondo Europeo di sviluppo regionale.

Per la sede dei Licei Corbino e Rizza il progetto prevede interventi di miglioramento sismico e adeguamento impiantistico per una spesa di due milioni e mezzo di euro.

Per l’istituto Ruiz di Augusta il progetto prevede lavori di adeguamento sismico, di adeguamento impiantistico e di efficientamento energetico. In questo caso la spesa sarà di tre milioni duecentomila euro.

Al Leonardo da Vinci di Floridia previsti interventi di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico. Inoltre, sarà anche realizzato un campo di calcetto. Tutto per poco meno di un milione di euro.