Augusta, litigano per un sospetto tradimento: lei caccia di casa lui

Da tempo sospettava che il marito la tradisse; la scorsa notte l'ennesima lite tra i due coniugi si conclude con la moglie, 44 anni, che chiede l'intervento dei Carabinieri.

La coppia che risiede a Brucoli, già in passato si era rivolta ad un legale per la separazione, ma poi nel tentativo di far crescere in serenità i propri figli, aveva deciso di ritornare insieme. I sospetti e i litigi sono però ricominciati e la scorsa notte la donna chiama i militari dell'Arma perché non vuole più dormire sotto lo stesso tetto col marito. Quest'ultimo, alla fine, decide spontaneamente di tornare a casa della madre.