Rosolini, ha in casa 250 grammi di marijuana e contante per 17.500 euro

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 37enne di Rosolini.

A seguito di una perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno rinvenuto nella sua abitazione diversi barattoli in vetro con marijuana in infiorescenza per un totale di circa 250 grammi oltre alla somma contante di 17500 euro in banconote di vario taglio, ritenute dagli investigatori provento dell’attività illecita. Assieme alle piante i Carabinieri hanno trovato concimi e fertilizzanti, con ogni probabilità utilizzate per la coltivazione e produzione della canapa.

Lìuomo è stato pertanto arrestato e ristretto ai domiciliari

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro in attesa di effettuare le analisi di laboratorio necessarie a verificarne il grado di purezza.