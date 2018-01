Siracusa, Princiotta fuori da politiche. Zappulla: "Altri progetti"

"Io non faccio da specchietto delle allodole per nessuno, neanche per Pippo Zappulla". E' un fiume in piena la consigliera comunale di Articolo 1-Mdp, Simona Princiotta, nel commentare le candidature del suo partito per le prossime elezioni politiche del 4 marzo.

Alle scorse elezioni regionali del 5 novembre - dice Simona Princiotta - ho deciso di fare un passo indietro, e quindi di non candidarmi, perchè il partito mi chiese di riservare il mio nome per la corsa a queste politiche. Tutto bene, fino a quando, nel momento di decidere le candidature, Zappulla si impone per la parte proporzionale, lasciando me all'uninominale.

Ma, - incalza Simona Princiotta - candidarsi all'uninominale senza avere il primo posto al proporzionale, visto che scatterà un solo seggio, significa ingannare gli elettori. Perchè la gente avrebbe votato me convinta di farmi vincere. Però in realtà, siccome l'Mdp ha poche probabilità di vincere all'uninominale, i cittadini avrebbero votato Princiotta, ma il mio voto sarebbe servito per fare salire un'altra persona

Il ragionamento deve essere contestualizzato all'interno della nuova legge elettorale composta da un sistema misto: maggioritario e proporzionale. Per quanto riguarda la prima parte, ad essere eletto è il candidato più votato. Invece, per il secondo passaggio, i candidati sono 'blindati' all'interno di un listino plurinominale, e i voti vengono distribuiti tra le varie liste in base ai voti che ciascuna ha ricevuto.

Insomma, tecnicismi a parte, pare che in maniera silenziosa Articolo 1-Mdp abbia escluso Simona Princiotta da queste elezioni.

Versione totalmente smentita da Pippo Zappulla, il quale controbatte:

L'assemblea provinciale di Articolo 1 ha ritenuto di evitare di concentrare le migliori energie, e le migliori personalità, solo su queste elezioni politiche. La valutazione è stata diversa, e incastrata in un ragionamento politico più ampio. Nessuno ha mai voluto ingannare o escludere qualcun altro. - continua Zappulla - Per Simona Princiotta il partito ha progetti futuri, in vista delle elezioni amministrative di giugno

Ad un'attenta analisi delle dichiarazioni rilasciate dai due le notizie sono molteplici: rapporti freddati tra i due esponenti politici, Princiotta fuori dalle politiche ma con ogni probabilità in corsa per le amministrative, Zappulla candidato per il 4 marzo di Articolo 1-Mdp.