Floridia, pedone investito: 80enne in prognosi

E' in prognosi riservata l'anziano investito da uno scooter questa mattina in viale Vittorio Veneto a Floridia. L'incidente è avvenuto dopo le 8.

L'uomo di 81 anni prima è stato condotto al Pronto soccorso dell'Ospedale Umberto I° di Siracusa, dove gli è stato riscontrato un importante trauma cranico. Da qui la decisione del suo trasferimento a Villa Azzurra.

Al Pronto soccorso è stato condotto anche il ragazzo che guidava lo scooter, che non avrebbe riportato gravi conseguenze.