Augusta, Cisl Fp chiede incontro su stabilizzazione precari

Una riunione con le rappresentanze sindacali per definire l'iter e i tempi di stabilizzazione degli 84 dipendenti precari del Comune di Augusta”.

A richiederlo è stato il segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi.

“Dal 29 dicembre – ha detto Passanisi – attendiamo ancora una convocazione da parte dell’amministrazione comunale alla quale adesso chiediamo di stringere i tempi e definire il piano di stabilizzazione nell’ambito dei contenuti della Riforma Madia che amplia la platea anche agli enti in dissesto come quello di Augusta”.