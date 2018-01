Siracusa, domani la festa della Polizia municipale

Anche a Siracusa si celebra domani, 20 gennaio in piazza Duomo, in coincidenza con la giornata del copatrono di Siracusa san Sebastiano, la festa del corpo di Polizia municipale.

Alle 10 è in programma lo schieramento in piazza dei reparti, che saranno passati in rassegna dal sindaco Giancarlo Garozzo, dall'assessore Salvatore Piccione e dal comandante, Enzo Miccoli.

Alle 10,30 la celebrazione della santa messa, presieduta dall’arcivescovo monsignor Salvatore Pappalardo, che sarà officiata nella chiesa di Santa Lucia alla Badia.

Al termine la consegna delle benemerenze al personale che si è distinto in servizio

Per la processione di domenica 21, come ormai da tradizione, sono stati invitati i rappresentanti dei Corpi di polizia Municipale dei comuni della provincia, che sfileranno con i rispettivi gonfaloni.

Nel tratto compreso fra la cappella di San Sebastianello e largo XXV luglio, il simulacro sarà portato in spalla dai vigili urbani appartenenti a tutti i comandi della provincia.

La Consulta Comunale Giovanile di Siracusa offrirà un omaggio floreale al martire al passaggio della processione da largo Aretusa in collaborazione con il Comitato San Sebastiano Siracusa presieduto da Gaetano Romano.

“Un gesto puramente simbolico – dichiara il vicepresdente della Consulta, Alessandro Maiolino – che vuole sottolineare il legame dei giovani con le tradizioni popolari".