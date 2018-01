Augusta, in porto altri 174 migranti: c'è un morto

Non accenna a calare l'ondata di arrivi di migranti in Sicilia. Numerosi gli interventi di soccorso al largo delle coste della Libia. Oggi ad Augusta approda un'altra nave dell'operazione "Sophia" con 174 migranti a bordo. In porto arriverà pure la salma di un migrante. Sono già 200 i migranti morti durante la traversata dall'inizio dell'anno