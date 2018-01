Siracusa, Compostiera scolastica e kit differenziata al Liceo Corbino

Sabato 20 novembre dalle 10.15 l’Associazione Rifiuti Zero Siracusa consegnerà e posizionerà nel cortile del liceo “O.M. Corbino” la compostiera scolastica, i contenitori per la differenziata e gli eco sedili realizzati dagli stessi studenti del liceo durante una attività di alternanza scuola lavoro che li ha visti impegnati per circa 40 ore, presso il Centro di Educazione Ambientale del Vivaio Comunale, a trattare i temi dell’economia circolare e della sostenibilità.

La compostiera è sta realizzata con materiale riciclato da pallet di legno e sarà utilizzata e gestita dalla scuola e da alcune famiglie degli studenti che hanno fatto parte del progetto. L’associazione Rifiuti Zero collaborerà con la scuola nelle fasi attivazione e di processo.

L' Igm consegnerà alla scuola il kit previsto per le scuole dal nuovo appalto dei rifiuti (ecobox, carrellati per le frazioni differenziate ed indifferenziata).