Siracusa, esposto di Mns su incarichi dirigenziali Asp

Sequestro di delibere, avvisi, regolamenti e atti che riguardano il conferimento da parte dell'Asp di incarichi dirigenziali nel 2017.

Questo quanto chiede in un esposto alla Procura l'avvocato Aldo Ganci, commissario provinciale del Movimento nazionale per la sovranità.

Nella denuncia vengono segnalate diverse circostanze che, a parere di Mns destano non pochi dubbi, "sugli affidamenti, sull'esorbitante numero di assunzioni di alta specializzazione e sui tempi troppo ravvicinati tra l’emendazione degli avvisi e le scadenze.

Mns infine ha preannunciato di volersi costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale.