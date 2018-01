Siracusa, in casa farmaci dopanti per 2.000 euro

Aveva in casa 110 confezioni di farmaci ad azione dopante per un valore di oltre 2.000. Si tratta di un 23enne di Siracusa, body builder per passione, che ieri è stato denunciato dai Carabinieri.

La perquisizione in casa del giovane è stata effettuata nell'ambito dei controlli effettuati dai militari e dal Nas sull’utilizzo di sostanze dopanti nelle competizioni sportive e, più in generale, nel contesto delle palestre. I Carabinieri avevano avuto informazioni sul fatto che il 23enne potesse far uso di sostanze non consentite e ieri sono intervenuti.