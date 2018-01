Siracusa, cocaina e hashish in via Algeri: 1 arresto

Nascondeva in casa sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate. E' stato arrestato, in flagranza di reato, Adriano Pirrone, 19 anni, disoccupato siracusano e pregiudicato.

Nell'armadio della camera da letto, l'uomo nascondeva 22 grammi di cocaina suddivisa in 85 dosi, 13 grammi di hashish suddivisa in 5 dosi, un bilancino di precisione, 72 grammi di sostanza verosimilmente “mannite” usata per il taglio della sostanza stupefacente, e una somma in contante di 90euro e 4 ritagli di carta riportante nomi e somme di denaro frutto dell’attività di spaccio.

La droga, destinata a essere smerciata in Via Algeri, è stata sequestrata. Lo spaccio avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio fra i 1.700,00 e i 2.000,00 euro. Il ragazzo è stato tradotto al carcere “Cavadonna”.