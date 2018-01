Rosolini, segnaletica stradale: strisce pedonali, stop e nuovi stalli

Strisce pedonali, nuovi stop e stalli di sosta. Partiti da questa mattina i lavori di rifacimento della segnaletica sulle strade urbane a Rosolini, dal centro storico, per proseguire successivamente su tutto il territorio cittadino.

“Nell’ambito del progetto un’opera al giorno - afferma il Sindaco Corrado Calvo – si è dato il via oggi alla nuova campagna volta al rifacimento della segnaletica stradale sul territorio comunale consistente in nuove strisce pedonali, da nuovi stalli per i parcheggi per i disabili e per le donne in stato interessante e neo mamme. Un’attività di grande importanza che denota un livello sociale molto elevato perché una comunità che vive in un territorio curato è una comunità che non ha nulla da invidiare alle città del Nord. Anche noi, seppur con un ritardo, riusciamo a mantenere buoni livelli di vivibilità della nostra città e con la nuova campagna della segnaletica orizzontale intendiamo far assumere ai nostri cittadini la consapevolezza del rispetto degli spazi pubblici per le persone normali, per i disabili, per le donne incinte che ci fa progredire come società, un’ambizione questa coltivata e perseguita costantemente da questa amministrazione comunale".