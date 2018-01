Siracusa, Lanzafame: "Buoni pasti che non si possono spendere"

Buoni pasti che non si possono spendere a fronte di negozi e supermercati che non accettano più la convenzione, o al massimo soltanto un buono pasto per volta. Questa la denuncia di Giuseppe Lanzafame, segretario regionale Cisl Slp.

"Poste Italiane - dichiara il segretario - ha il dovere di trovare una soluzione a questi enormi disagi perché, è da molti mesi ormai, nonostante i vari comunicati stampa, gli interventi di diffida tramite i legali e le denunce sia a livello territoriale e regionale, sia a livello nazionale, che questa situazione si protrae inevitabilmente e nell’indifferenza di tutti. In Sicilia, il problema non solo non è stato superato ma, è addirittura peggiorato. I lavoratori sono stanchi di subire queste umiliazioni! - continua - Perché per spendere un ticket da 3,50€ per acquistare una confezione di tonno in scatola non si possono fare più di 10 chilometri di auto dopo una giornata di lavoro".

ERicordiamo che non è il primo caso di inadempienze da parte di un’Azienda che, quando si parla di diritti dei lavoratori, pone in secondo piano le questioni dando priorità a problemi di maggiore importanza. Anche questa volta, chi continua a farne le spese, e non nei supermercati purtroppo, è sempre il Lavoratore. - conclude -

L’Slp Cisl Sicilia sollecita l’Azienda affinché si trovi una soluzione celere e definitiva per la risoluzione della suddetta questione".