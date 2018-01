Siracusa, si impossessa di una birra in un market e aggredisce il responsabile

Rapina ai danni di un mini market sito in via Isonzo, a Siracusa.

Second quanto denunciato, un uomo si è impossessato di una bottiglia di birra e ha aggredito il responsabile dell’esercizio commerciale che gli intimato di pagare. Prima di allontanarsi, il malvivente ha anche danneggiato anche il vetro dell’auto della vittima.

Indagini in corso da parte della Polizia per individuare l'autore della rapina.