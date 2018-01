Augusta, Vinciullo: "Cas in ex consorzio Asi, a titolo gratuito"

E' contrario alla realizzazione del Centro attrezzato di primo soccorso, che verrà utilizzato per 4 anni all’interno del porto di Augusta, l'ex deputato regionale Vincenzo Vinciullo.

"Continuo a contestare - ha detto - anche la realizzazione di questo Cas, che dovrebbe sorgere all’interno di locali di proprietà dell’ex Consorzio Asi di Siracusa, in territorio del Comune di Augusta, cauti a titolo gratuito al Ministero dell’Interno".

Insomma, per sommi capi, l'accusa alla politica regionale è doppia: non solo aver dimenticato le promesse fatte ai cittadini megaresi in campagna elettorale, ma anche di assegnare beni della regionale al ministero gratis.

"Vuole - dice Vinciullo - il Governo regionale, come gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e fare finta che non esista questa cessione di beni, a costo zero, al Ministero dell’Interno? Vuole il Governo della Regione Siciliana, insieme ai suoi autorevoli esponenti politici, contestare questa decisione oppure, cosa ben più grave, coprendosi dietro l’ignoranza e la mancata conoscenza dei programmi del Ministero dell’Interno per la provincia di Siracusa, lasciare al Ministero dell’Interno il possesso di questo immobile e, così, essere complice di questo ulteriore danno che verrà arrecato alla provincia di Siracusa, facendo nascere un nuovo Centro di accoglienza straordinario per migranti ad Augusta?"