Venti forti e mareggiate, un morto a Crotone

Un uomo è morto cadendo dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Giuseppe Talarico insieme al fratello, è salito per verificare i danni e per cause da accertare è caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è stato deciso di trasferirlo nell'ospedale di Catanzaro, ma è morto poco prima dell'arrivo. Il fratello è rimasto ferito in maniera non grave.

Una ragazza di 17 anni, studentessa del liceo Virgilio a Roma, è rimasta ferita alla testa dalla caduta di una tegola e trasportata in ospedale. Mareggiate e onde fino a 6 metri, disagi per i traghetti con interruzione a Livorno e Napoli dei collegamenti con le isole minori, pali ed alberi divelti, tre feriti. E' stata una giornata di maltempo in cui il protagonista, sia pure in negativo, è stato il vento. Se le raffiche, secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo, hanno superato i 100 km/h, in montagna, come riferisce Arpa Piemonte, si è arrivati ai quasi 200 km/h delle zone di cresta.