Cassibile, recuperati 12 residuati bellici

Dodici residuati bellici sono stati rimossi e messi in sicurezza da specialisti del Comsubin della Marina Militare in sinergia con gli artificieri del 4/o Reggimento Guastatori dell’Esercito di Palermo. Gli ordigni sono stati recuperati nelle acque antistanti il litorale di Cassibile; risalenti alla seconda Guerra Mondiale e di manifattura inglese, erano stati segnalati nei giorni scorsi da privati cittadini e la prefettura di Siracusa aveva richiesto l'intervento della Difesa. Operatori del Gos (Gruppo operativo subacqueo) della Marina Militare hanno messo in sicurezza la zona, recuperato le bombe situate su un fondale tra 2 e 5 metri e le hanno consegnate ai colleghi dell’Esercito, che le hanno fatte brillare in una cava in zona isolata.